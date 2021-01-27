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Боксер Ковалев отрицает применение допинга

Россиянин провалил допинг-тест перед боем с Бектемиром Меликузиевым
Сергей Ковалев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Сергей Ковалев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев всегда выступал против применения запрещенных препаратов и не употреблял их сам. Об этом ТАСС заявила промоутер россиянина Кэти Дува.

Ранее стало известно, что второй допинг-тест Ковалева дал положительный результат на синтетический тестостерон. Бой Ковалева против Бектемира Меликузиева из Узбекистана, который должен был состояться 30 января, отменен.

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"Как известно, Сергей всегда был сторонником чистых спортсменов, - сказала Дува. - Он хочет дать понять, что никогда сознательно не принимал запрещенное вещество. Фактически его десятки раз проверяли с 2014 года. Он просит своих фанатов дождаться, когда все факты станут известны, прежде чем осуждать его. Когда придет время, я уверена, что все будут смотреть на вещи иначе".

Ковалеву 37 лет, он владел титулом чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг с 2014 по 2016 год, по версии Всемирной боксерской организации (WBO) - в 2013-2016, 2017-2018 и 2019 годах. В послужном списке россиянина 34 победы (29 нокаутом), 4 поражения, 1 ничья. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2019 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

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