Кокорин обратился к болельщикам "Спартака" после перехода в "Фиорентину"

"Спасибо, что приняли тепло в команду, несмотря на то, что раньше я играл в командах-соперниках. Это был новый опыт для меня. Увидимся на футбольных полях", - сказал Кокорин.

ТАСС, 27 января. Нападающий Александр Кокорин, перешедший из московского "Спартака" в итальянскую "Фиорентину", записал обращение к болельщикам красно-белых. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

«Спасибо, что приняли тепло в команду. Это был новый опыт для меня. Увидимся на футбольных полях!» Перед тем, как улететь в «Фиорентину», Александр Кокорин поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку Удачи в новом клубе, Саша! pic.twitter.com/yDGzBJY5y6

На прошлой неделе московский "Спартак" сообщил о договоренности с "Фиорентиной" по переходу игрока. Кокорин прошел медосмотр в понедельник. 27 января "Фиорентина" официально объявила о трансфере. Срок действия соглашения с 29-летним игроком не сообщается.

Кокорин выступал за "Спартак" с августа 2020 года. Также он представлял московское "Динамо", петербургский "Зенит", "Сочи" и "Анжи", в составе которого ни разу не вышел на поле из-за травмы. В составе "Зенита" становился чемпионом России (сезон-2018/19), победителем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2016). За сборную России провел 48 матчей и забил 12 мячей.