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Олимпиада в Токио

Билл Гейтс назвал распространение вакцин фактором проведения ОИ в Токио

Игры состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года

ТОКИО, 27 января. /ТАСС/. Процесс распространения вакцин от нового коронавируса является фактором проведения этим летом Олимпийских игр в Токио. Такое мнение в интервью агентству Kyodo высказал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

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Гейтс также заявил о важности наблюдения за прогрессом массовой дистрибуции дешевых вакцин в течение ближайших двух или трех месяцев. В случае успешного осуществления этого процесса проведение соревнований станет возможным, подчеркнул основатель Microsoft.

Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который располагает примерно $50 млрд. В число основных направлений работы организации входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. Через фонд были выделены уже сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.

Теги
Гейтс, БиллОлимпиада в Токио
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