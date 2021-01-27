РУСАДА наградило ректора РМОУ Белоусова медалью "За борьбу с допингом в спорте"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентство (РУСАДА) Михаил Буханов вручил медаль "За борьбу с допингом в спорте" ректору Российского международного олимпийского университета Льву Белоусову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Соглашение о партнерстве РУСАДА с университетом действует с 2017 года, во все образовательные программы включены занятия, посвященные антидопинговой тематике. Белоусов стал одним из первых, кому была вручена почетная награда. Медаль "За борьбу с допингом" была учреждена в 2019 году и выпущена ограниченным тиражом - 50 экземпляров. Первыми ее обладателями стали сотрудники РУСАДА, которые работают в агентстве с момента основания.

"Идея создания медали "За борьбу с допингом в спорте" родилась абсолютно случайно, прошлый год для агентства был сложным во многих аспектах, и нам хотелось, в первую очередь, премировать и поддержать наших сотрудников, которые сделали практически невозможное для выполнения поставленных задач, - приводит пресс-служба комментарий Буханова. - В первую очередь мы отметили тех, кто работает в РУСАДА с 2007-2008 года, по-человечески это было очень важно, и приятно видеть, что идея получила эмоциональный отклик коллег".

"Кроме того, мы хотим отметить вклад наших партнеров, для которых 2019-й тоже был очень непростым, но мы в любой ситуации могли и можем рассчитывать на их поддержку, в частности, мы благодарны РМОУ, одному из наших ведущих вузов в области спортивного образования, и его ректору Льву Белоусову за внимание к теме антидопинга, разработку и внедрение соответствующих программ. РУСАДА считает образование одним из ключевых и эффективных средств борьбы с нежелательными явлениями в спорте", - заключил Буханов.