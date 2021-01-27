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Летние неолимпийские виды спорта

Бывшая теннисистка Петрова вошла в попечительский совет Федерации регби России

Об этом было объявлено в среду на заседании высшего совета федерации
Надежда Петрова Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Надежда Петрова
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Бывшая теннисистка Надежда Петрова вошла в состав попечительского совета Федерации регби России (ФРР). Об этом было объявлено на заседании высшего совета ФРР.

"Мне очень нравится этот вид спорта, - сказала 38-летняя Петрова. - У меня папа в молодости выступал за команду "ВВА-Подмосковье". Мне импонирует ловкость, сила и динамика игры. Надеюсь, что смогу принести пользу регби".

Петрова является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года и победительницей 13 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). Объявила о завершении карьеры в 2017 году.

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