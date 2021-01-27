Загурский и Виролайнен вернулись в сборную России по биатлону после карантина

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренер женской сборной России по биатлону Николай Загурский и сервисмен команды Роман Виролайнен возобновили работу после карантина, на который они были помещены во время этапа Кубка мира в германском Оберхофе из-за положительных тестов на коронавирус. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Валерий Польховский.

О положительных тестах на коронавирус Загурского и Виролайнен стало известно 14 января. Следующие десять дней они провели на карантине, болезнь у них протекала бессимптомно. Специалисты пропустили этап Кубка мира в итальянском Антхольце.

Загурский и Виролайнен уже вернулись в расположение российской команды, которая начала подготовку к чемпионату мира в словенской Поклюке. Турнир пройдет с 10 по 21 февраля.