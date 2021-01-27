{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Биатлон

Загурский и Виролайнен вернулись в сборную России по биатлону после карантина

Специалисты пропустили этап Кубка мира в Антхольце

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренер женской сборной России по биатлону Николай Загурский и сервисмен команды Роман Виролайнен возобновили работу после карантина, на который они были помещены во время этапа Кубка мира в германском Оберхофе из-за положительных тестов на коронавирус. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Валерий Польховский.

О положительных тестах на коронавирус Загурского и Виролайнен стало известно 14 января. Следующие десять дней они провели на карантине, болезнь у них протекала бессимптомно. Специалисты пропустили этап Кубка мира в итальянском Антхольце.

Загурский и Виролайнен уже вернулись в расположение российской команды, которая начала подготовку к чемпионату мира в словенской Поклюке. Турнир пройдет с 10 по 21 февраля.

Теги
Биатлон
Футбол в Германии
СМИ: Флик может покинуть "Баварию" по окончании сезона
Решение Флика может быть связано с уходом главы правления клуба Карла-Хайнца Румменигге, который поддерживает тренера
Читать полностью