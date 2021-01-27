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Зимние неолимпийские виды спорта

Финал чемпионата России по снежному регби может пройти на Красной площади

Матч пройдет в конце февраля

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Финал чемпионата России по снежному регби планируется провести в Москве на Красной площади в феврале. Об этом на заседании высшего совета Федерации регби России (ФРР) заявил генеральный директор - председатель правления ФРР Станислав Дружинин.

"Планируем провести финал чемпионата России по снежному регби на Красной площади в конце февраля", - сказал Дружинин.

В декабре 2020 года Министерство спорта РФ признало игровую дисциплину "снежное регби" в качестве официального вида.

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Зимние неолимпийские виды спорта
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