Финская лыжная ассоциация приняла извинения Большунова

ТАСС, 27 января. Финская лыжная ассоциация получила и приняла извинения Александра Большунова и Ассоциации лыжных видов спорта России за инцидент, случившийся на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти. Об этом сообщил президент ассоциации Маркку Хаапасалми, чей комментарий приводит пресс-служба организации.
В воскресенье Большунов не сдержал эмоций на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти, врезавшись в финского лыжника Йони Мяки и ударив того палкой, за что российская команда была дисквалифицирована и лишена бронзы. Финн получил травму руки, в понедельник ему сделали рентген, который не выявил перелома.
"Мы получили и приняли извинения от Ассоциации лыжных видов спорта России и Александра Большунова за случившееся, - сказал Хаапасалми. - Мы хотим в будущем наслаждаться захватывающими и честными соревнованиями без каких-либо инцидентов, которые не связаны с лыжным спортом".
Финская лыжная ассоциация направила заявление в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с попросьбой оценить, соответствует ли уровень наказания, наложенного после гонки в Лахти (однодневная дисквалификация), поведению Большунова и правилам и положениям FIS.
Большунову 24 года, он лидирует в общем зачете Кубка мира. Россиянин является трехкратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, в его активе также четыре серебряные награды чемпионатов мира. В прошлом сезоне Большунов впервые в карьере выиграл общий зачет Кубка мира.