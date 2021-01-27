{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Финская лыжная ассоциация приняла извинения Большунова

В воскресенье российский лыжник не сдержал эмоций на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти, врезавшись в финна Йони Мяки и ударив того палкой
Александр Большунов EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Александр Большунов
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 27 января. Финская лыжная ассоциация получила и приняла извинения Александра Большунова и Ассоциации лыжных видов спорта России за инцидент, случившийся на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти. Об этом сообщил президент ассоциации Маркку Хаапасалми, чей комментарий приводит пресс-служба организации.

В воскресенье Большунов не сдержал эмоций на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти, врезавшись в финского лыжника Йони Мяки и ударив того палкой, за что российская команда была дисквалифицирована и лишена бронзы. Финн получил травму руки, в понедельник ему сделали рентген, который не выявил перелома.

На эту тему
Большунов и Вяльбе извинились за поведение лыжника на этапе Кубка мира в Лахти

"Мы получили и приняли извинения от Ассоциации лыжных видов спорта России и Александра Большунова за случившееся, - сказал Хаапасалми. - Мы хотим в будущем наслаждаться захватывающими и честными соревнованиями без каких-либо инцидентов, которые не связаны с лыжным спортом".

Финская лыжная ассоциация направила заявление в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с попросьбой оценить, соответствует ли уровень наказания, наложенного после гонки в Лахти (однодневная дисквалификация), поведению Большунова и правилам и положениям FIS.

Большунову 24 года, он лидирует в общем зачете Кубка мира. Россиянин является трехкратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, в его активе также четыре серебряные награды чемпионатов мира. В прошлом сезоне Большунов впервые в карьере выиграл общий зачет Кубка мира.

Теги
ФинляндияБольшунов, Александр АлександровичЗимние олимпийские виды спорта
Санкции WADA против российского спорта
Федерация регби РФ может обратиться в суд в случае лишения права бороться за проведение КМ
Организация ранее подала заявки на проведение Кубка мира 2027 и 2031 годов
Читать полностью