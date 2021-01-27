Финская лыжная ассоциация приняла извинения Большунова

ТАСС, 27 января. Финская лыжная ассоциация получила и приняла извинения Александра Большунова и Ассоциации лыжных видов спорта России за инцидент, случившийся на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти. Об этом сообщил президент ассоциации Маркку Хаапасалми, чей комментарий приводит пресс-служба организации.

В воскресенье Большунов не сдержал эмоций на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти, врезавшись в финского лыжника Йони Мяки и ударив того палкой, за что российская команда была дисквалифицирована и лишена бронзы. Финн получил травму руки, в понедельник ему сделали рентген, который не выявил перелома.