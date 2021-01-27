В Федерации регби России заявили, что решение CAS не влияет на заявку на проведение КМ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не должно повлиять на подачу Россией заявки на проведение Кубка мира по регби. Об этом на заседании высшего совета Федерации регби России (ФРР) заявил заместитель председателя совета Кирилл Яшенков.

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"На первый взгляд решение влияет на нашу уже поданную заявку, - сказал Яшенков. - Но на мой взгляд оно не касается и не влияет на заявку. Федерация регби России обратилась в World Rugby с намерением подать заявку еще 6 июля 2020 года, а уже в сентябре началась первая фаза диалога".

"Мы уже в течение пяти месяцев являемся кандидатом на проведение Кубка мира. Очевидно, что решение CAS не может быть применено к нам, решение суда не может иметь обратную силу", - добавил Яшенков.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Российское агентство не стало оспаривать решение CAS, руководствуясь интересами спортсменов. Санкции будут действовать в течение двух лет.

Пункты решения CAS, в частности, включают запрет на подачу Россией заявок на проведение основных турниров в этот период. Федерация регби России подала заявки на проведение Кубка мира 2027 и 2031 годов. Выборы стран-организаторов пройдут в 2022 году, когда запрет на организацию турниров еще будет действовать.