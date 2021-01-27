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Футбол в Италии

Федун прокомментировал переход Кокорина в "Фиорентину"

В среду итальянский клуб объявил о трансфере нападающего "Спартака"

ТАСС, 27 января. Переход в итальянский футбольный клуб "Фиорентина" является большим вызовом для Александра Кокорина. Такое мнение высказал председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

В среду "Фиорентина" объявила о трансфере нападающего "Спартака" Кокорина. Срок действия соглашения с 29-летним игроком не сообщается.

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"Мы пожелали ему удачи, очень рады за него, для Кокорина - это большой вызов. Надеемся, что он достойно будет представлять РПЛ (Российскую премьер-лигу). У нас мало спортсменов, которые находятся за пределами России, поэтому мы всячески поддержали стремление Саши", - сказал Федун.

Кокорин выступал за "Спартак" с августа 2020 года. Также он представлял московское "Динамо", петербургский "Зенит", "Сочи" и "Анжи", в составе которого ни разу не вышел на поле из-за травмы. В составе "Зенита" становился чемпионом России (сезон-2018/19), победителем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2016). За сборную России провел 48 матчей и забил 12 мячей.

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