Федун прокомментировал переход Кокорина в "Фиорентину"

"Мы пожелали ему удачи, очень рады за него, для Кокорина - это большой вызов. Надеемся, что он достойно будет представлять РПЛ (Российскую премьер-лигу). У нас мало спортсменов, которые находятся за пределами России, поэтому мы всячески поддержали стремление Саши", - сказал Федун.

Кокорин выступал за "Спартак" с августа 2020 года. Также он представлял московское "Динамо", петербургский "Зенит", "Сочи" и "Анжи", в составе которого ни разу не вышел на поле из-за травмы. В составе "Зенита" становился чемпионом России (сезон-2018/19), победителем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2016). За сборную России провел 48 матчей и забил 12 мячей.