World Rugby рассмотрит возможность проведения КМ в России в течение двух-трех недель

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Международная федерация регби (World Rugby) рассмотрит возможность проведения в России Кубка мира в течение двух-трех недель. Об этом на заседании высшего совета Федерации регби России (ФРР) заявил заместитель председателя совета Кирилл Яшенков.

В Федерации регби России заявили, что решение CAS не влияет на заявку на проведение КМ

"Нам необходимо понимать, что последнее слово [в этом вопросе] будет сказано World Rugby в ближайшее время, - сказал Яшенков. - Надеюсь, World Rugby сохранит за нами право участия в процессе отбора и возможность принятия Кубка мира. Надеюсь, в течение двух-трех недель вопрос будет решен".

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Российское агентство не стало оспаривать решение CAS, руководствуясь интересами спортсменов. Санкции будут действовать в течение двух лет.

Пункты решения CAS, в частности, включают запрет на подачу Россией заявок на проведение основных турниров в этот период. Федерация регби России подала заявки на проведение Кубка мира 2027 и 2031 годов. Выборы стран-организаторов пройдут в 2022 году, когда запрет на организацию турниров еще будет действовать.