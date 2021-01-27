Куклина завоевала бронзу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону

ТАСС, 27 января. Российская биатлонистка Лариса Куклина заняла третье место в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате Европы. Соревнования проходят в польском городе Душники-Здруй.

Гараничев и Куклина сохраняют шанс выступить на ЧМ по биатлону после чемпионата Европы

Победу одержала Моника Хойниш-Старега из Польши, показавшая результат 45 минут 17,1 секунды и допустившая один промах на четырех огневых рубежах. Второй стала украинка Анастасия Меркушина (отставание - 2,9 секунды; 0 промахов), Куклина отстала от победительницы на 15,5 секунды, допустив один промах.

Россиянка Анастасия Шевченко стала четвертой (+33,5; 0), Полина Шевнина - 17-й (+3.21,2; 2), Наталья Гербулова - 22-й (+3.49,2; 3), Екатерина Носкова - 27-й (+4.02,5; 3), Валерия Васнецова - 55-й (+6.16,6; 7).

Куклиной 30 лет, она является двукратной победительницей Универсиады, также в ее активе два призовых подиума (золото и серебро) в эстафетных гонках на этапах Кубка мира.

Позднее в среду пройдет мужская индивидуальная гонка. Чемпионат Европы завершится 31 января.