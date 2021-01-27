Футболист "Реала" Эдегор перешел в "Арсенал" на правах аренды

ТАСС, 27 января. Норвежский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал" Мартин Эдегор перешел в английский "Арсенал" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21. В "Арсенале" 22-летний футболист будет выступать под 11-м номером.

"Здорово, что мы смогли гарантировать приезд Мартина в нашу команду до конца сезона, - сказал главный тренер "Арсенала" Микель Артета. - Он, конечно, игрок, которого мы все очень хорошо знаем. Мартин добавит нам вариантов в нападении, мы все рады включить его в наши планы до мая".

Эдегор стал игроком системы "Реала" в январе 2015 года, перейдя из норвежского "Стрёмсгодсета", воспитанником которого он является. С сезона-2017/18 Эдегор играл в аренде за нидерландские "Херенвен" и "Витесс", а также за испанский "Реал Сосьедад". В нынешнем сезоне он провел 9 матчей за мадридский клуб, результативными действиями не отметился.

Также на счету футболиста 25 матчей за сборную Норвегии. В национальной команде он дебютировал в августе 2014 года и стал самым молодым игроком в истории команды (15 лет 253 дней).