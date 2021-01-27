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Две российские теннисистки пожизненно дисквалифицированы за договорные матчи

Наказания получили София Дмитриева и Алия Мердеева

ТАСС, 27 января. Российские теннисистки София Дмитриева и Алия Мердеева пожизненно дисквалифицированы за участие в договорных матчах. Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционной структуры Tennis Integrity Unit.

Дмитриева и Мердеева признаны виновными в участии в двух подставных матчах в парном разряде, Дмитриева также обвиняется в отказе сотрудничать со следствием.

26-летняя Дмитриева занимает 900-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, наивысшую позицию в мировом рейтинге теннисистка занимала в 2017 году (644). 23-летняя Мердеева находится на 982-й позиции рейтинга.

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