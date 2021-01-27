Российские клубы узнали соперников по 1/32 финала Юношеской лиги УЕФА

ТАСС, 27 января. Российские клубы "Краснодар", "Зенит", "Локомотив" и "Чертаново" узнали своих соперников по 1/32 финала Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Жеребьевка прошла в среду.

"Краснодар" на выезде встретится с нидерландским "Аяксом", петербургский "Зенит" дома примет французский "Ренн", московский "Локомотив" на своем поле сыграет с венгерским "Ференцварошем". Клубы выступают по пути Лиги чемпионов. Московское "Чертаново", которое играет по пути национальных чемпионов, дома встретится с израильским "Маккаби" из Хайфы.

Действующим победителем турнира является испанский "Реал". В матче 1/32 финала он сыграет на выезде против английского "Манчестер Юнайтед". Игры 1/32 финала пройдут 2-3 марта.

Первоначально турнир должен был начаться в сентябре 2020 года, но был отложен из-за пандемии коронавируса. По этой же причине позже УЕФА принял решение изменить привычный формат турнира, отменив групповой этап и заменив его плей-офф, состоящим из одноматчевых противостояний.

Юношеская лига УЕФА - соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире участвуют две группы по 32 команды, в первой (путь Лиги чемпионов) - юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) - победители национальных чемпионатов в своем возрасте.