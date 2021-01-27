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Санкции WADA против российского спорта

Стали известны флаг и гимн российских биатлонистов на чемпионате мира

Турнир пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские биатлонисты примут участие в чемпионате мира под флагом Союза биатлонистов России (СБР). Об этом говорится в документе, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что полное название Союз биатлонистов России на турнире использоваться не будет, только сокращенный вариант RBU (Russian Biathlon Union). В качестве гимна будет использован гимн Международного союза биатлонистов (IBU).

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В документе отмечается, что вместо российского триколора на флагштоках будет использоваться модифицированный монохромный логотип СБР (без надписей), а IBU совместно с организационным комитетом турнира изготовит флаги за счет российской стороны.

Двухлетний запрет на использование российскими спортсменами государственных символов на чемпионатах мира и Олимпийских играх вступил в силу в декабре 2020 года. Санкции стали результатом судебного спора Всемирного антидопингового агентства (WADA) с российской стороной по делу о манипуляциях с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки на допинг спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

Соревновательная часть чемпионата мира пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

Теги
РоссияСанкции WADA против российского спорта
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