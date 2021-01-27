Состав российской команды на чемпионат мира по биатлону будет согласован с WADA

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Список российских биатлонистов, которые будут включены в заявку на чемпионат мира по биатлону, должен быть согласован с Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом говорится в документе, оказавшемся в распоряжении ТАСС.
Международный союз биатлонистов (IBU) должен предоставить список спортсменов WADA, по этой причине Союз биатлонистов России (СБР) обязан составить расширенную заявку команды на турнир.
Соревновательная часть чемпионата мира пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.