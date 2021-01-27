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Санкции WADA против российского спорта

Состав российской команды на чемпионат мира по биатлону будет согласован с WADA

Турнир пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Список российских биатлонистов, которые будут включены в заявку на чемпионат мира по биатлону, должен быть согласован с Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом говорится в документе, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

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Международный союз биатлонистов (IBU) должен предоставить список спортсменов WADA, по этой причине Союз биатлонистов России (СБР) обязан составить расширенную заявку команды на турнир.

Соревновательная часть чемпионата мира пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

Теги
РоссияСанкции WADA против российского спорта
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