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Футбол в России

Юран подаст апелляцию на решение комитета по этике Российского футбольного союза о штрафе

Тренер был оштрафован за высказывание сомнения в подлинности возраста полузащитника "Спартака" Остона Урунова

ТАСС, 27 января. Главный тренер клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "СКА-Хабаровск" Сергей Юран подаст протест на решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) в течение трех дней. Об этом Юран сообщил ТАСС.

Комитет по этике РФС принял решение оштрафовать Юрана на 250 тыс. рублей 20 января. Ранее в эфире телеканала "Матч Премьер" Юран рассказал, что сомневается в подлинном возрасте полузащитника "Спартака" Остона Урунова из Узбекистана, которому на тот момент было 19 лет. Тренер сказал, что Урунов в действительности старше на четыре-пять лет.

"Мотивировочную часть получил сегодня, мой юрист ее уже изучает. В течение трех дней мы можем подать протест, и, конечно, я намерен это сделать. Это ни в какие ворота не лезет, кажется, я первый, кого хотят оштрафовать на такую сумму - четверть миллиона", - сказал Юран.

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