Резцова считает унизительным решение лишить биатлонистов слова "Россия" на чемпионате мира

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Решение Международного союза биатлонистов (IBU) лишить российских биатлонистов слова "Россия" на предстоящем чемпионате мира является унизительным, этим их просто втоптали в землю. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

IBU в среду постановил, что российские биатлонисты на чемпионате мира будут выступать в качестве команды Союза биатлонистов России, однако использовать можно будет только английскую аббревиатуру федерации RBU (Russian Biathlon Union). Вместо российского триколора на флагштоках будет использоваться монохромный логотип СБР (без надписей).

"Нам надо биться за то, чтобы упоминалось слово "Россия", - сказала Резцова. - В 1992 году на Олимпиаде мы выступали без флага и гимна, но все равно везде озвучивали, что мы русские, что мы из России. И тогда хотя бы был олимпийский флаг с олимпийскими кольцами. А сейчас просто ни о чем".

"Мне кажется, что наша федерация за оставшиеся две недели должна бить в колокола, бороться за свои права. Нас же просто унизили, буквально втоптали в землю. Нужно отстаивать имя "Россия", - добавила она.

Двухлетний запрет на использование российскими спортсменами государственных символов на чемпионатах мира и Олимпийских играх вступил в силу в декабре 2020 года. Несмотря на существующие ограничения, запрета на использование на турнирах слова "Россия" не налагалось. Санкции стали результатом судебного спора Всемирного антидопингового агентства (WADA) с российской стороной по делу о манипуляциях с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки на допинг спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

Чемпионат мира пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. В случае победы российских спортсменов на церемонии награждения будет исполняться гимн IBU.