Этап Кубка мира по сноуборду в Москве смогут посетить порядка 350 зрителей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Порядка 350 зрителей смогут посетить этап Кубка мира по сноуборду в Москве. Об этом ТАСС рассказала президент ассоциации "Новая лига", которая выступает одним из организаторов этапа, Екатерина Селяметова.

Уайлд и Логинов выступят на этапе Кубка мира по сноуборду в Москве

Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине "параллельный слалом" пройдет на Воробьевых горах 30 января.

"На горнолыжном склоне Воробьевых гор уже идет подготовка к проведению этапа Кубка мира по сноуборду. Москвичи, видимо, соскучились по красивым спортивным событиям с участием сборных команд России, сильнейших международных спортсменов, билеты раскупаются очень хорошо, - отметила Селяметова. - У нас работает программа "зритель", предусматривающая для болельщиков специальную цену на проезд по канатной дороге. От любой станции туда и обратно можно будет проехать за 200 рублей".

"Мы продолжаем соблюдать указания Роспотребнадзора по 50-процентной заполняемости трибун. Ожидаем, что на соревнования придут около 350 болельщиков. Большая часть билетов уже продана, а те, кто не сможет прийти на Воробьевы горы, смогут увидеть этап Кубка мира в трансляции "Матч ТВ", - сообщила Селяметова.