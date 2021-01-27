Миранчук вошел в стартовый состав "Аталанты" на матч 1/4 финала Кубка Италии с "Лацио"

ТАСС, 27 января. Российский полузащитник Алексей Миранчук сыграет с первых минут в составе "Аталанты" в четвертьфинальном матче Кубка Италии по футболу против "Лацио". Об этом сообщает пресс-служба "Аталанты".

Россиянин в третий раз попал в стартовый состав команды. В матче 1/8 финала против "Кальяри" (3:1) он также вышел в старте и забил гол. Кроме того, он начал позапрошлую игру чемпионата против "Удинезе" (1:1) с первых минут.

"Аталанта" примет "Лацио" в среду, начало матча - 19:45 мск.

Миранчук перешел в "Аталанту" в сентябре, в текущем сезоне он провел во всех турнирах 14 матчей, отметившись тремя голами.