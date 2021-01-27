Кокорин заявил, что постарается принести трофеи "Фиорентине"

ТАСС, 27 января. Российский нападающий Александр Кокорин постарается своей игрой принести трофеи итальянскому футбольному клубу "Фиорентина". Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

В среду "Фиорентина" объявила о трансфере Кокорина из московского "Спартака". Срок действия соглашения с 29-летним игроком не сообщается.

"Рад здесь находиться, - сказал Кокорин. - Постараюсь показать мои лучшие качества, принести много побед "Фиорентине" и завоевать трофеи. "Фиорентина" для меня большой клуб, о котором я слышал, когда был маленьким. Это хороший вызов, повторюсь, что очень рад быть здесь".

"Моя мечта как футболиста - приносить пользу своей игрой, радовать болельщиков, постараться помочь "Фиорентине" подниматься как можно выше в турнирной таблице и завоевывать трофеи", - добавил он.

Ранее об игре Кокорина в СМИ положительно отзывались бывший тренер сборной России Фабио Капелло и бывший наставник петербургского "Зенита" Роберто Манчини, под руководством которых выступал россиянин.

"И здесь, и в России много писали о том, что Капелло и Манчини сыграли большую роль в трансфере. Здесь посоветоваться с ними - привилегия. Лучшие характеристики могли дать люди, которые работали здесь. Я очень благодарен им, мы с ними на связи", - заключил россиянин.