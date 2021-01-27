В AIU заявили об отсутствии Шубенкова в списке временно отстраненных легкоатлетов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россиянин Сергей Шубенков не входит в список временно отстраненных атлетов независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

В среду портал News.ru со ссылкой на источник сообщил, что в допинг-пробе Шубенкова обнаружен фуросемид.

"Все отстраненные атлеты опубликованы на нашем сайте", - сообщили в AIU.

Личный тренер Шубенкова Сергей Клевцов опроверг информацию о положительной допинг-пробе у спортсмена. "Все это неправда", - сказал ТАСС Клевцов.

Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира (2015) и чемпионом Европы (2012, 2014) в беге на 110 м барьерами.