Кокорин подтвердил, что его контракт с "Фиорентиной" рассчитан на 3,5 года

ТАСС, 27 января. Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин подтвердил, что его контракт с итальянским футбольным клубом рассчитан на 3,5 года. Об этом Кокорин сообщил на пресс-конференции.

В среду "Фиорентина" объявила о трансфере Кокорина из московского "Спартака". Срок действия соглашения с 29-летним игроком не сообщался. Ранее в ряде СМИ была информация, что его соглашение рассчитано до лета 2024 года.

"Фиорентина" предложила мне хороший контракт, такой же, какой был в предыдущей команде. Он рассчитан на три с половиной года. В [предложенных] условиях мы ничего не меняли. Было очень приятно, что команда такого уровня обратилась ко мне", - сказал Кокорин.

"Не знаю, писали об этом или нет, но у меня был день на размышление. За этот день мы приняли решение", - добавил он, отметив, что начнет тренироваться с новой командой 29 января.

"Переход обсуждал только с семьей, потому что было мало времени, - сказал Кокорин, отвечая на вопрос ТАСС о том, советовался ли он с итальянскими футболистами, игравшими в чемпионате России, до того, как согласился перейти в "Фиорентину". - Доменико Кришито (защитник "Дженоа", бывший капитан "Зенита" - прим. ТАСС) поздравил меня с переходом".

Кокорин постарается перенести имидж "плохого парня" на поле

С октября 2018 года нападающий находился под стражей за участие в драках в центре Москвы, 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 годам колонии общего режима, 17 сентября того же года он вышел по условно-досрочному освобождению (УДО). На вопрос итальянских журналистов о репутации "плохого парня" он ответил: "За то, что произошло в моей стране, я уже понес наказание. Да, я совершил ошибку, за которую расплатился. Имидж "плохого парня", который мне приписывают в Италии, постараюсь перенести на поле в хорошем смысле слова, постараюсь отвечать всем по поводу этой истории на поле".

Кокорин выступал за "Спартак" с августа 2020 года. Также он представлял московское "Динамо", петербургский "Зенит", "Сочи" и "Анжи", в составе которого ни разу не вышел на поле из-за травмы. В составе "Зенита" становился чемпионом России (сезон-2018/19), победителем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2016). За сборную России провел 48 матчей и забил 12 мячей.