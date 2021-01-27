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Олимпиада в Токио

Бах: все национальные олимпийские комитеты уверены в проведении Игр в Токио

Проведение соревнований запланировано в период с 23 июля по 8 августа 2021 года
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах EPA-EFE/IOC/Greg Martin
Описание
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
© EPA-EFE/IOC/Greg Martin

ТАСС, 27 января. Национальные олимпийские комитеты и спортсмены полностью убеждены в том, что Олимпийские игры в Токио будут проведены в срок. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

В среду состоялось заседание исполнительного комитета МОК.

"Мы привержены успешному проведению Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, которые должны начаться 23 июля. Этому же привержены все 206 национальных олимпийских комитетов и все международные федерации и спортсмены, которые за ними стоят", - сказал Бах.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.

Теги
Бах, ТомасОлимпиада в Токио
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