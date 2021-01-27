УЕФА подтвердил решение о проведении чемпионата Европы в 12 городах

ТАСС, 27 января. Чемпионат Европы по футболу пройдет в 12 городах, как и было запланировано ранее. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"УЕФА намерен провести чемпионат Европы во всех 12 городах. Евро - это флагманский турнир национальных сборных в Европе и жизненно важный источник финансирования массового и более широкого развития футбола, - заявил глава УЕФА Александер Чеферин. - Я оптимистично настроен в отношении того, что по мере приближения к турниру ситуация с вирусом, скорее всего, сильно изменится, и важно, чтобы мы дали городам-организаторам и правительствам как можно больше времени, чтобы сформулировать точную картину того, что будет возможно в июне и июле".

Ранее высказывалось предположение о проведении турнира в одной стране или небольшой группе стран. Одним из возможных вариантов, который получил поддержку, была Англия, принимающая чемпионат одна либо вместе с Шотландией и Ирландией. Однако, оценив всю доступную информацию, УЕФА выразил уверенность, что турнир может быть проведен в соответствии с изначальным планом.

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Проведение турнира запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. В группе B россияне сыграют с бельгийцами, датчанами и финнами, два матча национальная команда проведет в Санкт-Петербурге.