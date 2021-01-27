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Евро-2020

УЕФА определится с наличием зрителей на чемпионате Европы в апреле

Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля в 12 городах

ТАСС, 27 января. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет решение о возможности проведения чемпионата Европы со зрителями в начале апреля. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Ранее стало известно, что УЕФА планирует сохранить формат организации турнира и провести его в 12 городах.

"Болельщики - это большая часть того, что делает футбол особенным, и это верно как в отношении Евро, так и любого другого соревнования. Мы должны предоставить себе больше времени, чтобы позволить им вернуться на стадионы", - отметил президент УЕФА Александер Чеферин.

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Проведение турнира запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Теги
Чеферин, АлександерЕвро-2020
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