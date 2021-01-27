УЕФА примет отдельные решения по каждому городу о проведении игр Евро-2020 с болельщиками

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет отдельные решения по каждому городу о возможности проведения игр чемпионата Европы по футболу в присутствии болельщиков. Об этом ТАСС рассказал член исполкома УЕФА, генеральный директор российской части оргкомитета турнира Алексей Сорокин.

Решение о возможности проведения чемпионата Европы со зрителями УЕФА примет в начале апреля.

"Решение по каждому городу будет приниматься отдельно. Не будет единого процента болельщиков по всей системе Евро-2020. Это решение будет касаться каждого города индивидуально", - сказал Сорокин.

"Сегодня было большое совещание с участием исполнительного директора УЕФА Мартина Каллена, других ответственных лиц УЕФА и представителей всех городов. Было подтверждено, что все города продолжают готовиться к Евро, изменений в формате турнира нет. Долго обсуждали эпидемиологическую обстановку в разных городах, несколько из них высказались в пользу переноса решения о количестве болельщиков на стадионах. По их заявлениям, если такое решение будет принято сейчас, рассчитывать на какой-то серьезный процент не приходится", - пояснил гендиректор оргкомитета российской части турнира.

По словам Сорокина, в УЕФА все надеются на естественное угасание вируса, на вакцинацию все большего количества людей и на то, что ближе к апрелю можно будет более позитивно взглянуть на количество допускаемых болельщиков. "Точная дата [принятия решения о разрешенном количестве на стадионах] неизвестна, но по логике она не может быть в конце апреля. Оговорюсь, что речь идет только о конкретном сюжете, в котором речь идет о количестве болельщиков на стадионах. Надеемся, что иные решения, которые влияют на сопутствующие мероприятия, будут приняты раньше", - сказал собеседник агентства.

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Проведение турнира запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.