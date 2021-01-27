ЦСКА сообщил об отстранении от участия в матчах Майка Джеймса

ТАСС, 27 января. Российский баскетбольный клуб ЦСКА отстранил от тренировок и матчей американского защитника Майка Джеймса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"22 января после окончания матча с "Фенербахче" в раздевалке команды случился инцидент с участием Майка Джеймса. В результате клубом было принято решение отстранить игрока от тренировок и матчей. Окончательное решение о будущем Джеймса в ЦСКА будет принято в ближайшие дни, также будут даны разъяснения относительно ситуации с отъездом Майка на похороны деда", - говорится в заявлении клуба.

Джеймс является игроком ЦСКА с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура в Евролиге, один раз - лучшим игроком месяца. В составе ЦСКА он провел 48 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,6 очка, делая 3,4 подбора и 4,9 передачи.

Ранее Джеймс выступал за итальянский "Милан", в составе которого становился обладателем Суперкубка Италии, лучшим снайпером Евролиги, и греческий "Панатинаикос", вместе с которым дважды выигрывал чемпионат Греции, Кубок Греции.