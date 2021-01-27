Гол Миранчука в меньшинстве вывел "Аталанту" в полуфинал Кубка Италии

В составе победителей мячи забили Берат Джимсити (7-я минута), Руслан Малиновский (37) и Алексей Миранчук (57), у проигравших отличились Ведат Мурики (17) и Франческо Ачерби (34). На 53-й минуте матча защитник хозяев Хосе Паломино получил прямую красную карточку и покинул поле, форвард "Аталанты" Дуван Сапата на 66-й минуте не сумел реализовать пенальти.

ТАСС, 27 января. "Аталанта" на своем поле обыграла "Лацио" в матче четвертьфинала Кубка Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Полузащитник сборной России Миранчук забил четвертый гол за итальянский клуб, в составе которого он выступает с сентября. Он вышел на матч в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.

"Аталанта" в полуфинале турнира сыграет с победителем матча между "Наполи" и "Специей", который пройдет в четверг. Позднее в среду в другом четвертьфинале встретятся "Ювентус" и СПАЛ.

"Аталанта" один раз становилась победителем Кубка Италии (1963), трижды клуб играл в финальном матче (1987, 1996, 2019). Финал состоится 19 мая в Милане на стадионе "Сан-Сиро".