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Футбол в Италии
Обновлено 

Гол Миранчука в меньшинстве вывел "Аталанту" в полуфинал Кубка Италии

Российский полузащитник забил победный мяч в матче против "Лацио"
Алексей Миранчук EPA-EFE/PAOLO MAGNI
Описание
Алексей Миранчук
© EPA-EFE/PAOLO MAGNI

ТАСС, 27 января. "Аталанта" на своем поле обыграла "Лацио" в матче четвертьфинала Кубка Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей мячи забили Берат Джимсити (7-я минута), Руслан Малиновский (37) и Алексей Миранчук (57), у проигравших отличились Ведат Мурики (17) и Франческо Ачерби (34). На 53-й минуте матча защитник хозяев Хосе Паломино получил прямую красную карточку и покинул поле, форвард "Аталанты" Дуван Сапата на 66-й минуте не сумел реализовать пенальти.

Полузащитник сборной России Миранчук забил четвертый гол за итальянский клуб, в составе которого он выступает с сентября. Он вышел на матч в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.

"Аталанта" в полуфинале турнира сыграет с победителем матча между "Наполи" и "Специей", который пройдет в четверг. Позднее в среду в другом четвертьфинале встретятся "Ювентус" и СПАЛ.

"Аталанта" один раз становилась победителем Кубка Италии (1963), трижды клуб играл в финальном матче (1987, 1996, 2019). Финал состоится 19 мая в Милане на стадионе "Сан-Сиро".

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