Сорокин: УЕФА перенес решение по допуску зрителей на матчи Евро в интересах болельщиков

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Перенос решения о допуске зрителей на матчи чемпионата Европы на месяц принято Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в интересах болельщиков. Об этом ТАСС рассказал член исполкома УЕФА, генеральный директор российской части оргкомитета турнира Алексей Сорокин.

Сорокин надеется, что матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут при заполняемости не менее 50%

Ранее стало известно, что УЕФА перенес вынесение решения по допустимости болельщиков с марта на апрель.

"Логика некоторых городов заключается в том, что сейчас они находятся в локдауне. Везде разная ситуация, разная степень ограничительных мер и разные параметры социальной дистанции, - сказал Сорокин. - Как они говорят, если решение будет принято в марте, болельщикам не придется рассчитывать на многое. По-прежнему ориентиром УЕФА является как можно большее количество болельщиков при соблюдении принятых в конкретном городе норм и без ущерба для здоровья".

"В интересах организаторов было бы принять это решение как можно раньше. Для них задача усложняется, потому что какие-то процессы должны быть серьезно ускорены - есть определенная точка невозврата, когда уже нельзя что-то ускорить. В апреле мы к ней приблизимся", - добавил он.

Сорокин пояснил решение УЕФА. "Это делается в интересах болельщиков, потому что в целом ряде городов уверены, что если решение будет принято в апреле, можно будет рассчитывать на более благосклонное решение соответствующих властей, потому что обстановка в целом улучшится и увеличится количество вакцинированного населения", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что УЕФА рассматривает варианты проведения матчей при полной заполняемости стадионов, в условиях ограничительных мер при заполняемости на 50-100%, 20-30% или без зрителей.