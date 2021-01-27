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НХЛ

Приведший "Питтсбург" к двум Кубкам Стэнли Рутерфорд ушел с поста генерального менеджера

"Питтсбург" завоевал трофеи в 2016 и 2017 годах

ТАСС, 27 января. Джим Рутерфорд покинул должность генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург". Об этом сообщает пресс-служба команды.

71-летний Рутерфорд покинул команду по личным причинам. Пост генменеджера займет его помощник 46-летний Патрик Оллвин.

Рутерфорд был генеральным менеджером "Питтсбурга" с сезона-2014/15. В двух следующих сезонах команда становилась обладателем Кубка Стэнли, с 2006 года за нее выступает российский форвард Евгений Малкин. До этого на протяжении 20 лет он был президентом и генменеджером "Каролины", которая выиграла Кубок Стэнли в 2006 году.

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