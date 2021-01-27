Призер Олимпийских игр Алыпов организует благотворительный лыжный забег в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Благотворительный лыжный забег на 100 километров пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге 7 февраля. Его организатором станет бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов, сообщили в пресс-службе парка.

"7 февраля в парке Маяковского состоится благотворительный лыжный забег. Организатор этой акции - Иван Алыпов, заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр по лыжным гонкам. Забег пройдет с 9:00 (7:00 мск) до 17:00 (15:00 мск), за это время Иван пробежит по лыжне парка 100 км, это примерно 50 кругов. Все желающие могут присоединиться к спортсмену и пройти на лыжах комфортное для себя расстояние", - говорится в сообщении с уточнением, что лыжи можно будет взять напрокат в парке.

Деньги, собранные в процессе регистрационного взноса от участников, будут перечислены в благотворительный фонд "Дети России" для помощи тяжелобольным детям. Подобный благотворительный забег проходит в парке Маяковского впервые, он также может стать хорошей подготовкой к "Лыжне России", которая состоится 13 февраля, отметили в пресс-службе.