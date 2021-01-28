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Баскетбольные еврокубки

ЦСКА без отстраненного Джеймса обыграл "Альбу" в матче Евролиги

Московский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице
Игроки ЦСКА Джоэль Боломбой и "Альбы" Маркус Эрикссон Александр Щербак/ТАСС
Описание
Игроки ЦСКА Джоэль Боломбой и "Альбы" Маркус Эрикссон
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 28 января. Российский баскетбольный клуб ЦСКА победил в гостях германскую "Альбу" со счетом 71:68 в 22-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

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Самым результативным на площадке стал форвард ЦСКА Торнике Шенгелия, в активе которого 20 очков. У хозяев больше всех очков набрал защитник Пейтон Сива (15). Баскетболист московской команды Никола Милутинов сделал дабл-дабл (10 очков + 11 подборов).

Встречу пропустил защитник ЦСКА Майк Джеймс. Ранее в среду пресс-служба московского клуба сообщила, что американец был отстранен от матчей и тренировок команды в результате инцидента, произошедшего по окончании матча с турецким "Фенербахче" в раздевалке команды 22 января.

ЦСКА идет вторым в таблице Евролиги, команда одержала 16 побед. "Альба" располагается на 14-м месте, выиграв восемь встреч. В матче первого круга "Альба" переиграла ЦСКА со счетом 93:88.

В следующем туре армейцы примут германскую "Баварию" 29 января, "Альба" дома сыграет с испанским "Реалом" в тот же день.

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