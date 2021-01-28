"Манчестер Юнайтед" уступил "Шеффилду Юнайтед", идущему 20-м в таблице чемпионата Англии

ТАСС, 28 января. "Манчестер Юнайтед" уступил на своем поле со счетом 1:2 "Шеффилд Юнайтед" в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

Голы у победителей забили Кин Брайан (23-я минута) и Оливер Бёрк (74). В составе хозяев отличился Гарри Магуайр (64).

"Манчестер Юнайтед" не проигрывал в чемпионате страны с 11 ноября прошлого года, тогда манкунианцы дома уступили "Арсеналу". С тех пор подопечные Уле Гуннара Сульшера одержали 10 побед и трижды сыграли вничью. Для "Шеффилд Юнайтед" эта победа стала второй в текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) - в 18-м туре команда переиграла дома "Ньюкасл" (1:0).

"Манчестер Юнайтед" продолжает занимать второе место таблицы, набрав 40 очков в 20 матчах. "Шеффилд Юнайтед" занимает последнюю, 20-ю строчку с восемью очками в активе.

В следующем туре 30 января "Манчестер Юнайтед" встретится на выезде с "Арсеналом", "Шеффилд Юнайтед" в тот же день сыграет в гостях с лидером АПЛ "Манчестер Сити".