В Японии рассчитывают на международную поддержку при проведении Олимпиады в Токио

ТОКИО, 28 января. /ТАСС/. Япония рассчитывает получить поддержку со стороны других государств, включая США, при организации летних Олимпийских игр в Токио этим летом. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в японской столице генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като.

"В настоящее время мы нацелены провести Олимпиаду, и к ней ведется подготовка. Правительство Японии намерено всячески продвигать это, такова наша базовая позиция. Тем не менее, с точки зрения организации нам необходима поддержка США и других стран, их правительств и других заинтересованных лиц", - сказал Като.

Таким образом он прокомментировал слова члена исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси о том, что судьба Олимпиады в Токио теперь зависит от поддержки этих планов президентом США Джо Байденом. По мнению Такахаси, в текущей ситуации американский лидер мог бы помочь преодолеть возникшие во многих странах, включая Японию, сомнения в целесообразности проведения Игр в условиях пандемии.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.