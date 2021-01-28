Шестнадцатилетнего футболиста "Богемиана" убили в уличной драке

ТАСС, 28 января. Футболист академии ирландского "Богемиана" Джош Данн погиб в уличной драке в Дублине. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Irish Sun.

Во вторник вечером в Дублине произошла потасовка между двумя компаниями, в результате которой 16-летний Данн получил несколько ножевых ранений. Он был доставлен в больницу, однако врачам спасти жизнь спортсмена не удалось. Дублинская полиция возбудила уголовное дело.

"Все в "Богемиане" опустошены, узнав о смерти Джоша Данна при трагических обстоятельствах, - говорится в сообщении пресс-службы клуба. - Джош был талантливым молодым футболистом. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям".

"Это тяжелое время для бывших одноклубников Джоша. Трудно представить себе потерю такого молодого человека в таких обстоятельствах, - добавляется в сообщении клуба. - Мы призываем игроков или их родителей обращаться за помощью, если они испытывают трудности. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать наших спортсменов, бывших или действующих".