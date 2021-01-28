Умер бывший пилот "Формулы-1" Адриан Кампос

ТАСС, 28 января. Бывший пилот чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" испанец Адриан Кампос умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба гоночной команды Campos Racing.

"Сегодня самый печальный день в истории Campos Racing, - говорится в сообщении. - Наш президент и основатель Адриан Кампос покинул нас. Его сердце перестало биться, но память о нем будет двигателем, который заставит всех нас бороться за продолжение его наследия".

Кампос выступал в "Формуле-1" в 1987-1988 годах, приняв участие в 16 гонках, лишь в двух из них он смог добраться до финиша (лучший результат - 14-е место). В 1998 году основал собственную команду, которая участвует в молодежных гоночных сериях. За нее, в частности, выступали двукратный чемпион "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо, россиянин Виталий Петров, мексиканец Серхио Перес, британец Ландо Норрис.