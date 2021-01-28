Этап Мировой серии по прыжкам в воду в Казани перенесли на осень

ТАСС, 28 января. Международная федерация плавания (FINA) перенесла этап Мировой серии по прыжкам в воду в Казани на сентябрь-октябрь 2021 года. Об этом сообщается на сайте FINA.

Планировалось, что третий этап Мировой серии пройдет с 19 по 21 марта. Также на осень перенесен четвертый этап - в канадском Монреале, который должен был пройти с 26 по 28 марта. Ранее на этот срок были перенесены первые два этапа Мировой серии - в китайских Чжухае и Сиане.

Точные даты проведения перенесенных этапов станут известны позднее.