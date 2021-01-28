Андронов, Киселевич и Мамин стали самыми тестируемыми РУСАДА хоккеистами в 2020 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Выступающие за ЦСКА Сергей Андронов, Богдан Киселевич и Максим Мамин стали самыми тестируемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам 2020 года. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, они были проверены на допинг по три раза.

Защитник Киселевич трижды тестировался РУСАДА еще в прошлом сезоне (в январе и дважды - в марте), нападающие Андронов и Мамин - дважды в марте и по одному разу - в период с октября по ноябрь. Новый сезон КХЛ стартовал 2 сентября. В декабре 2020 года РУСАДА не проверило на допинг ни одного хоккеиста.

В 2020 году РУСАДА протестировало 161 хоккеиста, включая игроков КХЛ, высшей, женской и молодежной лиг, в 2019-м - 282.

Самым тестируемым игроком КХЛ по итогам 2019 года был защитник Андрей Марков (4 раза).