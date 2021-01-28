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Допинг в спорте
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Шубенков назвал клеветой информацию о нарушении им антидопинговых правил

В среду сообщалось, что в допинг-пробе Шубенкова обнаружен фуросемид
Сергей Шубенков Андрей Васильев/ТАСС
Описание
Сергей Шубенков
© Андрей Васильев/ТАСС

ТАСС, 28 января. Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков назвал клеветой сообщения о том, что он употреблял фуросемид. Об этом Шубенков заявил на своей странице в Instagram.

В среду портал News.ru со ссылкой на источник сообщил, что в допинг-пробе Шубенкова обнаружен фуросемид.

"Вся информация про то, что я употреблял фуросемид и что его обнаружили в пробе - наглая клевета, выдуманная безымянным "источником". Такого никогда не было. А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся", - написал Шубенков.

"Мне действительно пришло письмо от AIU (независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit - прим. ТАСС). Оно вообще ни разу не про фуросемид, раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме", - добавил спортсмен.

Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира (2015) и Европы (2012, 2014) в беге на 110 м с барьерами.

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