Шубенков назвал клеветой информацию о нарушении им антидопинговых правил

ТАСС, 28 января. Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков назвал клеветой сообщения о том, что он употреблял фуросемид. Об этом Шубенков заявил на своей странице в Instagram.

В среду портал News.ru со ссылкой на источник сообщил, что в допинг-пробе Шубенкова обнаружен фуросемид.

"Вся информация про то, что я употреблял фуросемид и что его обнаружили в пробе - наглая клевета, выдуманная безымянным "источником". Такого никогда не было. А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся", - написал Шубенков.

"Мне действительно пришло письмо от AIU (независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit - прим. ТАСС). Оно вообще ни разу не про фуросемид, раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме", - добавил спортсмен.