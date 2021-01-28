Матч за шахматную корону пройдет с 24 ноября по 16 декабря в Дубае

ТАСС, 28 января. Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Дворкович: матч за шахматную корону должен пройти в 2021 году на "Экспо" в Дубае

Призовой фонд матча за шахматную корону составит €2 млн.

"Мы гордимся, что, объединив усилия с командой "Экспо-2020", проведем грандиозное событие, ориентированное не только на преданных поклонников шахмат, но и на куда более широкую аудиторию, - сказал президент FIDE Аркадий Дворкович. - Начиная с первого международного шахматного турнира, который состоялся в Лондоне в 1851 году и был приурочен ко всемирной выставке, шахматы неразрывно связаны с событиями, олицетворяющими прогресс человеческой мысли и стремление к совершенству".

Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен. Его соперником по матчу за шахматную корону станет победитель турнира претендентов, который стартовал в Екатеринбурге 17 марта прошлого года, но был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление соревнования запланировано на апрель 2021 года.

Участники турнира претендентов успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - по 2,5).