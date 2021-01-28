Александр Тихонов отверг обвинения IBU в коррупции и готов пройти проверку на полиграфе

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отверг утверждения независимой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) о причастности к коррупционным нарушениям и готов доказать свою правоту на детекторе лжи. Об этом Тихонов, который ранее был первым вице-президентом IBU, заявил ТАСС.

В четверг независимая комиссия во главе с британцем Джонатаном Тейлором опубликовала итоги расследования о коррупции бывшего руководства IBU во главе с норвежцем Андерсом Бессебергом. Она пришла к выводу о его причастности к сокрытию допинг-проб российских спортсменов. В частности, отмечалось, что Тихонов в 2009 году пытался дать взятку бывшему генеральному секретарю IBU Николь Рёш, чтобы скрыть три случая допинговых нарушений российских биатлонистов.

"Я никогда не пытался никого подкупить, особенно Николь Рёш. Когда я был президентом [Союза биатлонистов России], у нас было достаточно медалей. 78 медалей! Поэтому это абсурд, что мне необходимо было кого-то подкупать", - сказал Тихонов.

"Я с трибуны говорил Бессебергу, что он закончит позором или тюрьмой. Они же деньги, предназначенные для летнего биатлона, спускали на другие счета банка и зарабатывали проценты. Я готов об этом заявить на детекторе лжи", - подчеркнул он.

В отчете подчеркивается, что Бессеберг и Рёш должны считаться невиновными до момента предъявления официальных обвинений, однако, по мнению комиссии, существуют достаточно достоверные и надежные доказательства их причастности к нарушениям правил IBU. Окончательное решение о санкциях в отношении Бессеберга и Рёш остается за независимым органом по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit ("Биатлон интегрити юнит").