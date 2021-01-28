Греческий суд оправдал 28 обвиняемых по делу о договорных матчах в футболе

ТАСС, 28 января. Апелляционный уголовный суд Греции единогласно постановил оправдать 28 обвиняемых по делу о договорных футбольных матчах. Об этом сообщает портал sport24.gr.

Дело касалось обвинений о договорных матчах в Греции в период с 2012 по 2015 год, разбирательство тянулось шесть лет. Среди оправданных бывший президент Греческой федерации футбола Гиоргос Саррис, владелец "Олимпиакоса" Вангелис Маринакис, бывший владелец "Верии" Гиоргос Арванитидис, а также несколько других высокопоставленных чиновников, арбитров, тренеров и игроков.

Греческая федерация футбола не раз становилась участником коррупционных скандалов. Одним из самых громких дел является скандал 2011 года, когда Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выпустил отчет, согласно которому в греческих клубных турнирах сезона-2010/11 было сыграно около 40 матчей, которые можно охарактеризовать как договорные. В ходе предварительного расследования были установлены более 80 подозреваемых. В марте 2018 года в ходе судебного заседания 58 человек были признаны виновными.