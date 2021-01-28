Оргкомитет "Токио-2020" рассматривает вариант проведения Игр без зрителей

ТОКИО, 28 января. /ТАСС/. Организационный комитет "Токио-2020" изучает вариант проведения летних Олимпийских игр в столице Японии без присутствия зрителей в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом на пресс-конференции заявил глава оргкомитета Ёсиро Мори.

"Хотя мы в принципе не хотим проводить Игры без зрителей, если не думать об этом варианте, не получится осуществить симуляцию [организации соревнований]", - сказал Мори. Он подчеркнул, что оргкомитет не получал от своих партнеров ни одного возражения по поводу проведения Игр.

22 января агентство Киодо со ссылкой на источники сообщило, что правительство Японии рассматривает сразу несколько вариантов действий на случай, если ситуация с коронавирусом в мире не будет взята под полный контроль к лету этого года. Среди них - жесткое ограничение количества зрителей на стадионах или проведение Игр без них.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.