Роднина поддерживает идею дистанционных турниров по фигурному катанию в период пандемии

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина не видит препятствий к проведению турниров в дистанционном формате в период пандемии коронавируса. Таким мнением она поделилась с ТАСС.

Международный союз конькобежцев примет в четверг решение по чемпионату мира, который должен пройти в марте в Стокгольме. Прошлогодний чемпионат мира в Монреале был отменен правительством провинции Квебек по рекомендации местного министерства здравоохранения в связи с распространением коронавируса.

"Я надеюсь, что чемпионат мира все-таки будет, - сказала Роднина. - А что касается дистанционных турниров, то учитывая ситуацию, в которой мы находимся уже больше года, это может быть - условия могут диктовать изменения в правилах, но это временное явление. Чтобы не терять сезон, сборную, работу тренеров, спортсменов, можно принимать подобные решения".

"Винер-Усманова уже проводит такие соревнования, - отметила Роднина. - Это вынужденная ситуация, но мы можем в ней продолжать общаться, соревноваться, обсуждать важные темы. А это значит, что из этой ситуации мы сможем выйти".

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова организовала несколько соревнований в онлайн-формате. Первый подобный турнир прошел в июне прошлого года.