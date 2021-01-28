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Футбол в России

РФС установил сумму регулярного вознаграждения арбитрам женского чемпионата России

Судьи ежемесячно будут получать зарплату в размере от 10 до 30 тыс. рублей

ТАСС, 28 января. Российский футбольный союз (РФС) установил размер регулярного вознаграждения, которое будет ежемесячно выплачиваться судьям, обслуживающим матчи чемпионата и Кубка России среди женщин. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Судья категории Международной федерации футбола (ФИФА) будет получать 30 тыс. рублей, судья - 15 тыс. рублей, вознаграждение ассистентов составит 10 тыс. рублей и 15 тыс. рублей для помощников с категорией ФИФА. Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств ФИФА, полученных на поддержку женского футбола.

"Россиянки считаются одними из лучших в мире арбитров и востребованы на международной арене, - сказал председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц. - Утверждение ежемесячного вознаграждения для судей суперлиги и Кубка России по женскому футболу имеет большое значение для развития этого направления работы. Это дает возможность арбитрам сосредоточиться на подготовке к новому сезону и подойти к началу турнира в хорошей форме, а также повышает общую привлекательность профессии арбитра".

Ранее зарплата арбитра состояла только из гонораров за обслуживание матчей.

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