Тренер Шубенкова призвал поддержать спортсмена

27 января портал News.ru со ссылкой на источник сообщил о том, что Шубенков нарушил антидопинговые правила после того, как в его допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество фуросемид. Сам спортсмен в Instagram опроверг сообщения о фуросемиде, но подтвердил, что получил письмо от независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU). Раскрывать детали этого письма Шубенков в настоящее время не намерен, исходя из юридических соображений.

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Личный тренер чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов считает, что спортсмен сейчас нуждается в поддержке и понимании. Такое мнение Клевцов высказал ТАСС.

"Мне очень грустно после того, как вчера журналисты, захлебываясь в безумном ражу, стали писать про моего спортсмена всякую несуразицу, ссылаясь при этом на непонятные источники, которые часто противоречили друг другу. Считаю, что Сергей Шубенков своей долгой безупречной карьерой не заслуживает к себе такого отношения со стороны нашей родной российской прессы", - сказал Клевцов.

"Конечно, вся эта ненужная шумиха не может не отразиться на психологическом состоянии моего спортсмена, который продолжает готовиться к Олимпиаде в Токио. Он тренируется по заранее утвержденному плану и верит, что вся эта нелепая ситуация успешно разрешится. Но он очень нуждается сейчас если не в поддержке, то хотя бы в понимании. Давайте будем людьми!" - заключил тренер.

На чемпионате мира 2019 года в Дохе Шубенков стал обладателем серебряной награды.