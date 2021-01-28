Стали известны соперники молодежной сборной России по отбору на ЧЕ-2023

ТАСС, 28 января. Молодежная сборная России по футболу узнала соперников по квалификационному этапу чемпионата Европы 2023 года. Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне.

Сборная России попала в группу C, где сыграет с командами Испании, Словакии, Северной Ирландии, Литвы и Мальты.

В квалификационном раунде примут участие 53 команды, которые разбиты на девять групп. Матчи пройдут с марта 2021 года по июнь 2022-го. В финальный турнир выйдут 14 команд, также там сыграют сборные стран - организаторов чемпионата.

Молодежный чемпионат Европы проходит раз в два года. В 2023 году он состоится в Румынии и Грузии.