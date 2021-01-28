Матыцин обсудил с послом КНР в России Чжаном Ханьхуэем вопросы сотрудничества в спорте

ТАСС, 28 января. Министр спорта РФ Олег Матыцин встретился с послом Китая в России Чжаном Ханьхуэем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

В ходе состоявшейся в здании Минспорта встречи обсуждались приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества в области физической культуры и спорта. В частности, речь шла о подготовке Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022-2023 годах, Всемирных студенческих игр в Чэнду (18-29 августа 2021 года), а также зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине.

Матыцин отметил, что в 2020 году, несмотря на пандемию, Россия и Китай демонстрировали высокий уровень стратегического партнерства. "Наши спортивные связи достойно выдержали проверку на прочность новой коронавирусной инфекцией и стали еще крепче. Наши общие фундаментальные ценности играли в этой непростой обстановке объединительную роль, сближали наши народы", - сказал он.

Стороны договорились о продолжении контактов в рамках укрепления российско-китайского спортивного сотрудничества, налаживания тесных связей между спортивными сообществами двух стран. Министр и посол отметили важность совместной работы по продвижению на всех международных площадках общих подходов в интересах суверенных государств.